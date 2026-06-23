Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Slabadski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Jardin

Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Slabadski sielski Saviet, Bélarus

;
maisons
4
2 propriétés total trouvé
Maison dans Slabadski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Slabadski sielski Saviet, Bélarus
Surface 43 m²
Un endroit idéal pour la détente et la convivialité près du réservoir de Losha! Nous portons…
$10,039
Laisser une demande
dans Slabadski sielski Saviet, Bélarus
Slabadski sielski Saviet, Bélarus
Surface 47 m²
A vendre La maison 3/4 est située à 60 km de la capitale.A proximité des agro-villes avec to…
$12,020
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Slabadski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller