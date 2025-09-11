Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Skidziel
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Skidziel, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Skidziel, Bélarus
Maison
Skidziel, Bélarus
Surface 247 m²
A vendre une maison résidentielle moderne et confortable dans la ville de Skidel. Excellente…
$125,000
