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Magasins à vendre en Skidziel, Bélarus

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Boutique 545 m² dans Skidziel, Bélarus
Boutique 545 m²
Skidziel, Bélarus
Surface 545 m²
Nombre d'étages 2
Lieu: République de Biélorussie, région de Grodno, quartier de Grodno, ville de Skidel, rue …
$176,000
T.V.A.
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