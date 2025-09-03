Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Sinkouski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Jardin

Chalets avec jardin à vendre en Sinkouski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Sinki, Bélarus
Chalet
Sinki, Bélarus
Surface 130 m²
$41,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sinkouski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller