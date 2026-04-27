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Maisons de ville à vendre en Sienicki sielski Saviet, Bélarus

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Maison de ville dans Sienica, Bélarus
Maison de ville
Sienica, Bélarus
En vente est une maison de ville unique et spacieuse à A.G. Senitsa avec des réparations de …
$405,000
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Caractéristiques des propriétés en Sienicki sielski Saviet, Bélarus

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