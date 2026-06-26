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Loyer mensuel de des bureaux en Scomyslicki sielski Saviet, Bélarus

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4 propriétés total trouvé
Bureau 15 m² dans Scomyslicki sielski Saviet, Bélarus
Bureau 15 m²
Scomyslicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 15 m²
Sol 2/2
Bureau 14,6m2 sur chemin de fer 8A Zones disponibles: 5 pièces - 116.2 m2 2 pièces - 42 m2 …
$196
par mois
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Bureau 18 m² dans Aziarco, Bélarus
Bureau 18 m²
Aziarco, Bélarus
Surface 18 m²
Sol 2
Espace bureau léger avec un remont à 2 km de MKADPar exemple Ozerzo, rue centrale, 35A, 2ème…
Prix ​​sur demande
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Bureau 17 m² dans Aziarco, Bélarus
Bureau 17 m²
Aziarco, Bélarus
Surface 17 m²
Espace bureau léger avec un remont à 2 km de MKAD Par exemple Ozerzo, rue Central, 35A, 2ème…
Prix ​​sur demande
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Bureau 116 m² dans Scomyslicki sielski Saviet, Bélarus
Bureau 116 m²
Scomyslicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 116 m²
Sol 2/2
A louer un étage entier pour 5 pièces 116.2 m2 sans mobilier à l'adresse Railway 8A Entrée s…
$1,151
par mois
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