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Chalets avec garage à vendre en Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Samahvalavicy, Bélarus
Chalet
Samahvalavicy, Bélarus
Surface 183 m²
Gîte confortable de 182,7 m2 avec un jardin d'hiver au centre de Samokhvalovitchi (15 minute…
$289,122
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Caractéristiques des propriétés en Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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