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Magasins à vendre en Rechytsa District, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Boutique 344 m² dans Retchitsa, Bélarus
Boutique 344 m²
Retchitsa, Bélarus
Surface 344 m²
Sol 1/1
Vente d'un bâtiment commercial (entreprise finie à haut rendement)Adresse: Rechitsa, St. Syd…
$322,303
T.V.A.
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