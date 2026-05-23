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Maisons avec garage à vendre en Ratajcycki sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Ratajcycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Ratajcycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 232 m²
Lot 9631. Maison résidentielle à Minkovichi, quartier Kamenetsky, à 10 km de la ville de Hig…
$44,982
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Caractéristiques des propriétés en Ratajcycki sielski Saviet, Bélarus

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