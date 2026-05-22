Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Rakitnicki sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Rakitnicki sielski Saviet, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Maison dans Rakitnica, Bélarus
Maison
Rakitnica, Bélarus
Surface 219 m²
Terrain 9421. Box house, garage, bain, hozblock. Rakitnitsky S/S. Inscrivez-vous pour voir l…
$87,500
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Rakitnicki sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller