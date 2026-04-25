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Bâtiments de fabrication en Rakitnicki sielski Saviet, Bélarus

propriété commerciale
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Fabrication 495 m² dans Rakitnicki sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 495 m²
Rakitnicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 495 m²
Sol 1/1
$280,000
T.V.A.
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