Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Rahačoŭ District
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Rahacou District, Bélarus

;
Boutique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Boutique 431 m² dans Rahachow, Bélarus
Boutique 431 m²
Rahachow, Bélarus
Surface 431 m²
Sol 1/1
Vente du bâtiment commercialAdresse: région de Gomel, district de Rogachevsky, Rogachev, Sve…
$367,500
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller