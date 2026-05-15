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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Radun, Bélarus

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maisons
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3 propriétés total trouvé
dans Radun, Bélarus
Radun, Bélarus
Surface 60 m²
La moitié de la maison est à vendre dans le village urbain de Radun dans le quartier de Voro…
$15,500
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Maison dans Radun, Bélarus
Maison
Radun, Bélarus
Surface 98 m²
Une maison confortable à vendre à G.P. Radun, quartier Voronovsky sur la rue Dzerjinsky. Sit…
$21,500
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Maison dans Radun, Bélarus
Maison
Radun, Bélarus
Surface 118 m²
Une part de la maison est à vendre à GP. Radun du district de Voronov. Grande option pour un…
$18,300
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