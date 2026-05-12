Entrepôts à vendre en Pyetrykaw District, Bélarus

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Entrepôt 600 m² dans Mysanka, Bélarus
Entrepôt 600 m²
Mysanka, Bélarus
Surface 600 m²
Sol 1/1
Numéro de contrat avec l'agence 86/1 à partir de 2026-02-27
$35,621
T.V.A.
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