Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Putryskauski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Putryskauski sielski Saviet, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Maison dans Putryski, Bélarus
Maison
Putryski, Bélarus
Surface 77 m²
A vendre une maison résidentielle confortable avec une baignoire en ag. Voyageurs de la régi…
$105,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Putryskauski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller