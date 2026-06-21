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Bâtiments de fabrication en Putryskauski sielski Saviet, Bélarus

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Fabrication 978 m² dans Putryski, Bélarus
Fabrication 978 m²
Putryski, Bélarus
Surface 978 m²
Nombre d'étages 1
Quartier Grodno, Putrishkovsky avec / s, 14-1, dans le quartier de Prigodici. Environ 4 km d…
$344,531
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Fabrication 978 m² dans Putryskauski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 978 m²
Putryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 978 m²
Sol 1/1
Quartier Grodno, Putrishkovsky avec / s, 14-1, dans le quartier de Prigodici. Environ 4 km d…
$344,531
T.V.A.
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