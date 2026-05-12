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Maisons avec garage à vendre en Puchavicki sielski Saviet, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Maison dans Puchavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Puchavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 53 m²
A vendre une maison de deux étages avec garage au sous-sol dans le jardin partenariat "Flora…
$9,000
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Maison dans Poukhavitchy, Bélarus
Maison
Poukhavitchy, Bélarus
Surface 87 m²
Bon emplacement de la maison ! Construit en 2020. La maison a été rénovée. La porte est en m…
$54,900
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Caractéristiques des propriétés en Puchavicki sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
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