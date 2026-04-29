Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Puchavicki sielski Saviet
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Puchavicki sielski Saviet, Bélarus

Entrepôt Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Entrepôt 1 017 m² dans Poukhavitchy, Bélarus
Entrepôt 1 017 m²
Poukhavitchy, Bélarus
Surface 1 017 m²
Objet des bâtiments : scierie, menuiserie, entrepôt, bureau et bâtiment pour la production d…
$99,900
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller