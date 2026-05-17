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Bâtiments de fabrication en Pruzhany District, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Fabrication 3 597 m² dans Ruzhany, Bélarus
Fabrication 3 597 m²
Ruzhany, Bélarus
Surface 3 597 m²
Sol 1
Base de production et d'entrepôt dans la propriété dans le village urbain de Ruzhany Proujan…
$70,000
T.V.A.
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