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Immobilier commercial en Pruzhany District, Bélarus

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 180 m² dans Kalyadzichy, Bélarus
Propriété commerciale 180 m²
Kalyadzichy, Bélarus
Surface 180 m²
Sol 1/1
L'établissement est situé à proximité de l'autoroute animée de Brest, qui offre une excellen…
$13,000
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