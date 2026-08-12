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Appartements avec garage à vendre en Pliechtchanitsy, Bélarus

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Appartement 3 chambres dans Pliechtchanitsy, Bélarus
Appartement 3 chambres
Pliechtchanitsy, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 68 m²
Sol 1/1
Dans le village urbain prometteur et en développement de Pleschenitsa, il y a un confortable…
$43,040
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