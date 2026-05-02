Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Piatryskauski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Garage

Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus

;
maisons
47
2 propriétés total trouvé
dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 38 m²
A 13 km de Minsk, près de Zaslavl, à distance de marche du réservoir de Dichka, une forêt es…
$22,900
Laisser une demande
Maison dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 73 m²
En vente est une maison très chaleureuse pour vivre toute l'année avec un bain, un garage ca…
$110,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller