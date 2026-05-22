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Chalets Piscine à vendre en Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Chalet dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 500 m²
A vendre un chalet moderne haut de gamme 100% prêt avec une piscine dans le prestigieux vill…
$599,000
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Chalet dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 226 m²
Chalet avec piscine, sauna, cheminée, plage personnelle et accès au lac En outre - 500 mètre…
$260,000
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Caractéristiques des propriétés en Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
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