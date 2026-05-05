Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Pastavy
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Pastavy, Bélarus

;
Boutique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Boutique 224 m² dans Pastavy, Bélarus
Boutique 224 m²
Pastavy, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 224 m²
Sol 1/1
Excellente option d'immobilier commercial (salle de magasinage) dans un quartier pittoresque…
$59,900
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller