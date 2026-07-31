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Chalets avec jardin à vendre en Pastavy District, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Voropaevskiy selskiy Sovet, Bélarus
Chalet
Voropaevskiy selskiy Sovet, Bélarus
Surface 116 m²
Un éco-estate unique sur la rive du lac Zarovshchyna, Yasyuki Nous vous proposons à la vente…
$154,836
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Caractéristiques des propriétés en Pastavy District, Bélarus

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