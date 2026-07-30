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Bâtiments de fabrication en Padlabienski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Fabrication 1 348 m² dans Padlabienski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 1 348 m²
Padlabienski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 21
Surface 1 348 m²
Sol 1/1
Un complexe de bâtiments (base de production) est à vendre à 4 km de la ville, situé à l'adr…
$258,060
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