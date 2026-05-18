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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Oltusski sielski Saviet, Bélarus

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maisons
7
2 propriétés total trouvé
dans Oltus, Bélarus
Oltus, Bélarus
Surface 52 m²
Terrain 9081. Une partie de la maison. AutresDemander des informations plus détailléesNos cl…
$12,500
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Maison dans Zburaz, Bélarus
Maison
Zburaz, Bélarus
Surface 156 m²
It is possible to purchase on credit!A cozy house for year-round living, with all amenities.…
$58,900
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Caractéristiques des propriétés en Oltusski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
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