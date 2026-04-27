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Restaurants à vendre en Niasvij, Bélarus

propriété commerciale
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Restaurant 2 547 m² dans Niasvij, Bélarus
Restaurant 2 547 m²
Niasvij, Bélarus
Surface 2 547 m²
$450,000
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