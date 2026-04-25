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Maisons à vendre en Navaelnya, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Navaelnya, Bélarus
Maison
Navaelnya, Bélarus
Surface 35 m²
Une maison avec un terrain est à vendre, situé à la périphérie du village urbain de Novoelny…
$15,500
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