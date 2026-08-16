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Bâtiments de fabrication en Novalukoml, Bélarus

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Fabrication 12 000 m² dans Novalukoml, Bélarus
Fabrication 12 000 m²
Novalukoml, Bélarus
Surface 12 000 m²
Sol 1/5
Vers la base de productionVoir encore plus dans notre canal Telegram @an7_estate Numéro de c…
$1,46M
T.V.A.
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Fabrication 12 000 m² dans Novalukoml, Bélarus
Fabrication 12 000 m²
Novalukoml, Bélarus
Surface 12 000 m²
Vers la base de production Voir plus sur notre chaîne de télégrammes @an7_estate LLC « 7 ét…
$1,49M
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