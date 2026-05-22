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Entrepôts à vendre en Niemanicki sielski Saviet, Bélarus

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Entrepôt 13 700 m² dans Niemanicki sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 13 700 m²
Niemanicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 13 700 m²
Nombre d'étages 1
Vente d'un complexe de bâtiments pour entrepôts, installations de stockage, production, comm…
$1,94M
T.V.A.
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