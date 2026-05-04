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Magasins à vendre en Niahnievicki sielski Saviet, Bélarus

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Boutique 790 m² dans Niahnievicy, Bélarus
Boutique 790 m²
Niahnievicy, Bélarus
Nombre de pièces 6
Surface 790 m²
Sol 1/1
Immeuble en vente à Ag.Negnevichi, rue Lénine, 1A. Le bâtiment est en brique, avec une super…
$40,000
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Boutique 790 m² dans Niahnievicy, Bélarus
Boutique 790 m²
Niahnievicy, Bélarus
Nombre de pièces 6
Surface 790 m²
Sol 1/1
Immeuble en vente à Ag.Negnevichi, rue Lénine, 1A. Le bâtiment est en brique, avec une super…
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