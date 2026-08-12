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Appartements à vendre en Navasiolkauski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 2 chambres dans Marjina, Bélarus
Appartement 2 chambres
Marjina, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 1/2
Je vendrai un appartement de deux chambres au 1er étage dans une maison en brique de deux ét…
$34,892
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Caractéristiques des propriétés en Navasiolkauski sielski Saviet, Bélarus

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