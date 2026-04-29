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Restaurants à vendre en Navapolski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Restaurant 158 m² dans Navapolski sielski Saviet, Bélarus
Restaurant 158 m²
Navapolski sielski Saviet, Bélarus
Surface 158 m²
Nombre d'étages 2
A vendre un domaine confortable dans un endroit pittoresque. Région de Minsk, district de Pu…
$165,000
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