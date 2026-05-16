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Chalets avec garage à vendre en Navahroudak, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Navahroudak, Bélarus
Chalet
Navahroudak, Bélarus
Surface 220 m²
A vendre une maison de construction moderne en 2017 - 90% de préparation. La maison d'une su…
$75,000
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