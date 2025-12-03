Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Navahrudak District
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Navahrudak District, Bélarus

propriété commerciale
7
magasins
3
1 propriété total trouvé
Hôtel 814 m² dans Navahroudak, Bélarus
Hôtel 814 m²
Navahroudak, Bélarus
Surface 814 m²
Nombre d'étages 3
Bâtiment pour hôtel, restaurant, musée à NovogrudokNous vendons un bâtiment historique d'un …
$290,000
