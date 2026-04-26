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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Naracki sielski Saviet, Bélarus

appartements
9
maisons
20
5 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Narach, Bélarus
Duplex 3 chambres
Narach, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 1
$23,000
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Maison 4 chambres dans Narach, Bélarus
Maison 4 chambres
Narach, Bélarus
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 234 m²
Nombre d'étages 3
Une belle opportunité de devenir propriétaire d'une maison dans la pittoresque agro-ville de…
$74,000
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Appartement 3 chambres dans Naracki sielski Saviet, Bélarus
Appartement 3 chambres
Naracki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 1/1
$23,000
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AdriastarAdriastar
dans Naracki sielski Saviet, Bélarus
Naracki sielski Saviet, Bélarus
Surface 157 m²
A vendre partie d'un immeuble d'appartements, sur la première côte du lac Naroch avec sa jet…
$135,000
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Maison 5 chambres dans Narach, Bélarus
Maison 5 chambres
Narach, Bélarus
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 172 m²
Nombre d'étages 2
Une belle opportunité de devenir propriétaire d'une maison dans la pittoresque agro-ville de…
$50,000
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Caractéristiques des propriétés en Naracki sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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