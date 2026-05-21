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Maisons avec garage à vendre en Mogilev District, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Saltanauka, Bélarus
Maison
Saltanauka, Bélarus
Surface 48 m²
A vendre une maison résidentielle dans le village de Saltanovka, une superficie de 50 mètres…
$16,500
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Caractéristiques des propriétés en Mogilev District, Bélarus

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