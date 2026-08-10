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Maisons à vendre en Mizevicki sielski Saviet, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Maison dans Mizevicy, Bélarus
Maison
Mizevicy, Bélarus
Surface 49 m²
Au début. Mijevichi, qui est situé à 15 km de Slonim, est vendu maison soignée, forte, en bo…
$7,500
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Maison dans Mizevicy, Bélarus
Maison
Mizevicy, Bélarus
Surface 49 m²
Au début. Mijevichi, qui est situé à 15 km de Slonim, est vendu maison soignée, forte, en bo…
$7,500
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Caractéristiques des propriétés en Mizevicki sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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