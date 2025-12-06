Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en Mir, Bélarus

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Maison dans Haradok, Bélarus
Maison
Haradok, Bélarus
Surface 89 m²
Maison avec réparation et mobilier sur un terrain de 19 acres ❤️Maison de campagne avec mobi…
$54,500
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Appartement 1 chambre dans Minsk, Bélarus
Appartement 1 chambre
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 47 m²
Sol 9/23
Appartement en LCD "Grushevsky Posad" Lieu: Emplacement parfait ! L'appartement est situ…
$99,700
Appartement 1 chambre dans Minsk, Bélarus
Appartement 1 chambre
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 31 m²
Sol 4/5
Une occasion unique de vivre au cœur de Minsk !Nous vous présentons un confortable apparteme…
$70,000
NicoleNicole
Appartement 1 chambre dans Sloutsk, Bélarus
Appartement 1 chambre
Sloutsk, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 1/5
Appartement de 1 chambre dans le centre de Slutsk ❤️ A vendre Appartement d'une chambre de 3…
$29,900
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Maison dans Akciabr, Bélarus
Maison
Akciabr, Bélarus
Surface 136 m²
Une maison pour vivre toute l'année en ag. Octobre. ❤️ Une bonne maison à deux niveaux de 13…
$62,500
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Appartement 2 chambres dans Minsk, Bélarus
Appartement 2 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 3/5
Appartement 2 pièces à 47 m2 à St.m. Poussoir ❤️Appartement confortable de 2 pièces d'une su…
$84,900
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement 3 chambres dans Minsk, Bélarus
Appartement 3 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 66 m²
Sol 6/12
Spacieux 3ème appartement dans la partie la plus verte de Serebryanka! ❤️Appartement de 65.9…
$108,000
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Maison dans Zakalnoje, Bélarus
Maison
Zakalnoje, Bélarus
Surface 70 m²
Une maison à vendre dans le quartier de Luban ! ❤️ Brick maison avec un terrain spacieux à Z…
$10,500
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Maison dans Hiedzievicy, Bélarus
Maison
Hiedzievicy, Bélarus
Surface 57 m²
Maison pour la reconstruction sur 18 acres dans un endroit écologique ❤️Une excellente optio…
$3,500
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
VernaVerna
Chalet dans Kurhanski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Kurhanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 124 m²
Chalet 49 km de Moscou ❤️ Bon chalet avec toutes les commodités à Podlipye, à seulement 49 k…
$94,000
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Appartement 3 chambres dans Minsk, Bélarus
Appartement 3 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 77 m²
Sol 4/5
Vivre près de la place de la victoire signifie être au cœur de Minsk ! Ici l'histoire renco…
$210,000
Appartement 1 chambre dans Minsk, Bélarus
Appartement 1 chambre
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 34 m²
Sol 2/5
Appartement 1 pièce près du métro Pushkinskaya ❤️Appartement confortable d'une pièce d'une s…
$74,500
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
