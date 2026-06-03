Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Mikalajeuscynski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Mikalajeuscynski sielski Saviet, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Maison dans Mikalajeuscyna, Bélarus
Maison
Mikalajeuscyna, Bélarus
Surface 127 m²
Le domaine est situé dans une zone protégée dans le village de Mikolaivshchyna, district de …
$95,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Mikalajeuscynski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller