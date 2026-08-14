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Chalets avec jardin à vendre en Michanavicki sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Mikhanavichy, Bélarus
Chalet
Mikhanavichy, Bélarus
Surface 282 m²
Grand chalet 282 m2 en ag. Mihanovichi Gîte en briques pour une grande famille à seulement 1…
$301,042
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Caractéristiques des propriétés en Michanavicki sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
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