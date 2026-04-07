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Chalets à vendre en Miasocki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Surface 122 m²
Maison moderne en bois stratifié collé avec fenêtres panaramiques à Raevshchyna sur 15 acres…
$145,000
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