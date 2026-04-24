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Bâtiments de fabrication en Masty District, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Fabrication 3 600 m² dans Masty, Bélarus
Fabrication 3 600 m²
Masty, Bélarus
Surface 3 600 m²
Nombre d'étages 3
En vente est un complexe immobilier (base de production au 17 Vokzalnaya Street à Mosty). Re…
$148,000
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