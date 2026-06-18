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Maisons avec terrasse à vendre en Markauski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Markauski sielski Saviet, Bélarus
Maison 2 chambres
Markauski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 51 m²
Nombre d'étages 2
A vendre une maison de campagne confortable avec le mobilier, dans un style authentique, un …
$29,346
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Caractéristiques des propriétés en Markauski sielski Saviet, Bélarus

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