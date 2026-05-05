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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Maladetchna, Bélarus

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appartements
36
maisons
14
3 propriétés total trouvé
dans Maladetchna, Bélarus
Maladetchna, Bélarus
Surface 67 m²
La moitié de la maison à Molodechno près de la vieille place ❤️A vendre la moitié d'une mais…
$32,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Maison dans Maladetchna, Bélarus
Maison
Maladetchna, Bélarus
Surface 132 m²
Grande maison à deux niveaux à Molodechno Considérez la possibilité d'échanger pour un appar…
$105,000
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Chalet dans Maladetchna, Bélarus
Chalet
Maladetchna, Bélarus
Surface 300 m²
$135,000
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AdriastarAdriastar
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Caractéristiques des propriétés en Maladetchna, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
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