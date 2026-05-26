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Bâtiments de fabrication en Malachaviecki sielski Saviet, Bélarus

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Fabrication 1 321 m² dans Jastrambiel, Bélarus
Fabrication 1 321 m²
Jastrambiel, Bélarus
Surface 1 321 m²
Vente d'immeubles industriels et d'entrepôtsAdresse: région de Brest, district de Baranovich…
$200,000
T.V.A.
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