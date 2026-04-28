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Appartements à vendre en Malachaviecki sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 2 chambres dans Svietly, Bélarus
Appartement 2 chambres
Svietly, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 43 m²
Sol 1/2
En vente Appartement de 2 pièces dans le quartier Baranovichsky à Svetly (20 km de la ville)…
$6,500
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Caractéristiques des propriétés en Malachaviecki sielski Saviet, Bélarus

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