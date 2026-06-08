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Maisons de ville à vendre en Liubonicki sielski Saviet, Bélarus

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Maison de ville 2 chambres dans Liubonicy, Bélarus
Maison de ville 2 chambres
Liubonicy, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 97 m²
Sol 1/2
A vendre 3 pièces. carrés dans une maison de type cottage de deux étages au premier étage. L…
$29,500
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Caractéristiques des propriétés en Liubonicki sielski Saviet, Bélarus

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