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Bureaux à vendre en Lyakhavichy District, Bélarus

1 propriété total trouvé
Bureau 378 m² dans Alchoucy, Bélarus
Bureau 378 m²
Alchoucy, Bélarus
Surface 378 m²
Un bâtiment en brique sur la rive de la rivière à Olkhovtsy est à vendre. - Surface totale d…
$14,000
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